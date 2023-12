Stromnetz muss laut Netzagentur stärker ausgebaut werden als geplant

Düsseldorf: Das deutsche Stromnetz muss wegen des wachsenden Anteils an Windstrom stärker ausgebaut werden als geplant. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, sagte der "Rheinischen Post", aktuell gehe man davon aus, dass man bis 2045 nochmal ungefähr 5600 Kilometer neue Leitungen und weitere Offshore-Anbindungen brauche. Damit hebt die Behörde das Ausbauziel kräftig an. Müller lobte das Vorgehen der Ampel. Die Beschleunigungsgesetze der Bundesregierung zeigten Wirkung. Die Genehmigungszeiten für den Netzausbau seien erheblich beschleunigt worden, so Müller.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 17:00 Uhr