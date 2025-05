Stromnetz in Cannes ist repariert

Cannes: Der Stromausfall in Südfrankreich ist behoben. Der Stromnetzbetreiber RTE teilte mit, dass alle betroffenen 160.000 Haushalte wieder ans Netz angeschlossen wurden. Grund für den Ausfall war ein Schaden an einem Hochspannungsmasten in der Region um Cannes. Als die Leitung zur Reparatur abgeschaltet wurde, kam es zum massiven Stromausfall. Die Behörden gehen von einem Sabotageakt aus. Auch das Filmfestvial von Cannes war zwischenzeitlich betroffen. Vorführungen in einem Multiplex-Kino, das außerhalb des Zentrums liegt, wurden unterbrochen. Der Festivalpalast selbst hat jedoch eine unabhängige Stromversorgung. Dort findet am Abend die Preisverleihung statt.

