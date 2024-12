Stromerzeuger müssen künftig dynamische Tarife anbieten

Berlin: Stromversorger müssen ab dem kommenden Jahr Tarife anbieten, die an den aktuellen Börsenstrompreis gekoppelt sind. Wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mitgeteilt hat, sollen Kunden damit Strom genau dann nutzen, wenn er günstiger ist. Allerdings werde das Kostenrisiko auf diese Weise zu einem nicht unerheblichen Teil den Verbrauchern aufgebürdet. Die Strompreise am europäischen Strommarkt schwanken bei bestimmten Wetterbedingungen häufig stark. So hatte eine Dunkelflaute am 12. Dezember den Preis für die Megawattstunde auf mehr als 900 Euro hoch getrieben - üblich sind unter hundert. Abnehmer müssen für einen dynamischen Stromtarif einen sogenannten "Smart Meter" einbauen lassen, das ist ein intelligentes Mess-System, das allerdings noch nicht ausreichend auf dem Markt verfügbar ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 07:00 Uhr