Stromausfall legt Spanien, Portugal und Südfrankreich lahm

Madrid: Züge und U-Bahnen stehen still, Ampeln, Geldautomaten und Telefone funktionieren nicht. Betroffen ist auch das ATP-Masters-Tennisturnier in Madrid. Alle Partien auf der gesamten Anlage mussten für längere Zeit unterbrochen werden. Die Netzbetreiber arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Nach der Ursache wird noch gesucht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2025 15:45 Uhr