Stromausfall im Landkreis Donau-Ries

Harburg: Im Landkreis Donau-Ries ist gestern Abend für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Betroffen waren mehrere tausend Menschen in Harburg, Ebermergen und einigen umliegenden Gemeinden. Dort war auch der Mobilfunk teilweise eingeschränkt. Auch der Verkehr in der Region war beeinträchtigt: So stand die Ampelanlage des Bundesstraßen-Tunnels bei Harburg dauerhaft auf rot, weswegen die Polizei eingreifen musste. Die Ursache des Stromausfalls war nach Angaben des Netzbetreibers ein verschlissenes Kabel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2025 13:30 Uhr