Strom- und Gaspreisbremsen werden zum Jahresende beendet

Berlin: Angesichts der Haushaltskrise wird die Strom- und Gaspreisbremse anders als geplant zum Jahresende auslaufen. Bundesfinanzminister Lindner sagte im Deutschlandfunk, der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, der Kreditermächtigungen über 200 Milliarden Euro beinhaltet, werde zum Jahresende geschlossen. Ob der Haushalt fürs kommende Jahr bis dahin noch beschlossen werden kann, ist laut Lindner offen. So müssten Zinsausgaben, die bislang durch den Stabilisierungsfonds gezahlt wurden, künftig aus dem Bundeshaushalt geleistet werden. Lindner sprach von einem zweistelligen Milliarden-Betrag. Die Unterstützung der Ukraine stehe aber nicht infrage, so der FDP-Chef. Bundeskanzler Scholz hatte zuvor in einer Video-Botschaft betont, staatliche Hilfen in besonderen Notlagen seien weiter möglich, wie etwa zur Dämpfung der Energiepreise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 17:00 Uhr