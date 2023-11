Strom- und Gaspreisbremsen sind laut Kühnert gesichert

Berlin: SPD-Generalsekretär Kühnert hat bekräftigt, dass sich die Verbraucher auf die zugesagten Strom- und Gaspreisbremsen verlassen können. Diese seien abgesichert, sagte Kühnert in der Früh im BR. Mit Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt betonte er, die Ampel ringe noch, was das weitere Vorgehen betrifft. Die vom Finanzministerium verhängte Haushaltssperre nehme jedenfalls keine dauerhafte politische Entscheidung vorweg, so Kühnert. Wirtschaftsminister Habeck machte deutlich, dass er an den Klimaschutz-Projekten der Ampel festhalten will. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" sagte er am Abend, man müsse jetzt in Ruhe und konzentriert einen Ausweg aus den Finanzierungsnöten finden, die das Karlsruher Urteil nach sich ziehe. Derweil forderte CDU-Chef Merz in der ARD-Talkshow "Maischberger" massive Kürzungen im Etat, zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung und beim Bürgergeld.

