Stroll holt sich Pole Position in der Formel 1

Bundesregierung streitet über Recht auf Homeoffice

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat einen Kompromissvorschlag von Arbeitsminister Heil zu einem Rechtsanspruch auf Homeoffice abgelehnt. Er habe keinerlei Sympathie für Rechtsansprüche, die nur einigen wenigen Arbeitnehmern zugute kommen, sagte Altmaier der Bild am Sonntag. In Corona-Zeiten sollten die Arbeitgeber so viel Homeoffice ermöglichen, wie es nur irgendwie gehe, so Altmaier weiter. Er sprach sich aber dagegen aus, dass dies vom Gesetzgeber verpflichtend bestimmt werde. Heil hatte zuvor seinen Vorschlag zurückgenommen, jedem Arbeitnehmer das Recht auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr einzuräumen. Die Union sei bei dieser Frage offensichtlich noch nicht im Jahr 2020 angekommen, so Heil. Er wolle aber zumindest gemeinsam einen modernen Rahmen für mobiles Arbeit beschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 18:00 Uhr