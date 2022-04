Strikter Lockdown bricht Corona-Welle in Shanghai nicht

Russland leitet neue Phase im Ukrainekrieg ein

Moskau: Russland ist nach Angaben von Außenminister Lawrow zu einer weiteren Phase seiner Invasion in der Ukraine übergegangen. In einem Fernsehinterview erklärte Lawrow, es gehe darum, die Republiken Donezk und Luhansk vollständig zu befreien. In der Gegend kämpfen prorussische Separatisten seit acht Jahren gegen ukrainische Truppen. Gestern hatte der erwartete Großangriff auf die Region Donbass begonnen. Russlands Verteidigungsminister Schoigu warf den USA und ihren Verbündeten vor, den Militäreinsatz durch ihre Waffenlieferungen an die Ukraine in die Länge zu ziehen. Angesichts der schweren Angriffe wird die Lage für die Menschen im Kriegsgebiet laut den Vereinten Nationen immer schlimmer. Das UN-Welternährungsprogramm rechnet mit sechs Millionen Bedürftigen, wie Nothilfekoordinator Kern in einer Videoschalte aus der Großstadt Lwiw berichtete.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2022 14:00 Uhr