Streumunitionslieferung sorgt weiter für Diskussionen

08.07.2023 21:00 Uhr

Berlin: Die Ankündigung der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern, sorgt auch in Deutschland für Diskussionen. Der CDU-Außenpolitiker Hardt sagte, Deutschland dürfe die Lieferung nicht kritisieren - denn die Regierung habe versäumt, die Ukraine mit klassischer Munition zu versorgen. FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sprach von einem schwierigen Thema. Russland setze Streubomben schon ein, sie habe daher Verständnis, dass die Ukraine danach frage. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter von den Grünen, kritisierte die angekündigte Lieferung der USA. Streumunition sei zurecht geächtet. Dabei würden viele kleine Sprengsätze in der Luft verteilt. Blindgänger könnten Zivilisten für lange Zeit gefährden. Verteidigungsminister Pistorius wollte Lieferung von Streumunition nicht kommentieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2023 21:00 Uhr