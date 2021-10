Streit zwischen Türkei und westlichen Staaten eskaliert

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Der Streit zwischen der Türkei und westlichen Staaten um den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Kavala eskaliert weiter. Der türkische Präsident Erdogan hat die Botschafter Deutschlands und neun weiterer Länder zu unerwünschten Personen erklärt. Sie müssten aus dem Land verschwinden, wenn sie die Türkei nicht verstehen, sagte Erdogan. Hintergrund des Eklats ist ein gemeinsamer Aufruf der Botschaften, den seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis sitzenden Menschenrechtsaktivisten Kavala freizulassen. Erdogan bezeichnete die Erklärung als Frechheit. Auf die Einstufung als "persona non grata" folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung. Ein solcher Schritt würde zu einer tiefen Krise in den Beziehungen des Nato-Lands Türkei zu Europa und den USA führen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 19:00 Uhr