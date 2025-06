Streit zwischen Kalifornien und Trump-Regierung spitzt sich zu

Los Angeles: Im Streit über den Einsatz der Nationalgarde in der kalifornischen Metropole verschärft sich der Ton weiter. Gouverneur Newsom hat wörtlich gesagt: "Nehmt mich halt fest." Newsom reagierte damit auf eine Aussage des US-Grenzschutzbeauftragten Homan. Dieser hatte nicht ausgeschlossen, Newsom festnehmen zu lassen, sollte dieser der US-Regierung bei deren Entscheidungen im Weg stehen. Newsom wehrt sich seit Tagen dagegen, dass Präsident Trump wegen gewaltsamer Proteste gegen seine Abschiebepolitik 2.000 Nationalgardisten nach Los Angeles geschickt hat. Der Gouverneur hat deshalb eine Klage angekündigt. Für die Innenstadt ist inzwischen ein Versammlungsverbot erlassen. Mittlerweile ist es auch in San Francisco am Rande einer Demonstration gegen die Abschiebung von Migranten zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei wurden Gebäude und Polizeiautos beschädigt. Es seien 60 Menschen festgenommen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 18:00 Uhr