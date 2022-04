Streit um Mehrwertsteuer-Aus für Lebensmittel

Prozess um Messerattacke von Würzburg hat begonnen

Veitshöchheim: In der unterfränkischen Gemeinde hat am Vormittag der Prozess um den tödlichen Messerangriff in Würzburg begonnen. Im Juni vergangenen Jahres hatte ein aus Somalia stammender Mann mehrere Frauen und Mädchen attackiert, drei Frauen wurden getötet, sieben verletzt. Zum Auftakt äußerte die Generalstaatsanwaltschaft die Auffassung, dass der Mann aus Hass gehandelt habe, wies aber auch auf seine psychischen Probleme hin. Der Angreifer habe Stimmen in seinem Kopf gehört. Die Verhandlung findet in einer Veranstaltungshalle in Veitshöchheim statt, da im Landgericht Würzburg der Platz wegen der Corona-Auflagen nicht ausreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2022 11:45 Uhr