Streit um Asylpolitik prägt EU-Gipfel

Meldungsarchiv - 30.06.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Beim EU-Gipfel in Brüssel klaffen die Meinungen über eine gemeinsame Asylpolitik weit auseinander. Ungarn und Polen sind gegen die Beschlüsse, welche die Innnminister nach mühsamen Verhandlungen erst kürzlich gefasst hatten. Die Regierungschefs der beiden Länder wollen diese blockieren. Der EVP-Chef im Europäische Parlament Manfred Weber verweist aber im ARD-ZDF-Morgenmagazin darauf, dass dies nicht möglich sei. Die Staats- und Regierungschefs könnten keine Gesetze beschließen. Diese würden vom europäischen Paralament gemacht und von den Innenministern, so Weber. Er sei froh, so der CSU-Politiker, dass sich die Innenminister geeinigt hatten. Heute gehen die Gespräche über die EU-Asylpolitik weiter. Im Mittelpunkt des zweiten Gipfeltags steht aber die China-Politik der EU.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 09:00 Uhr