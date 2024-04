Streit um Abtreibungsrecht neu entbrannt

Berlin: In der Diskussion über eine Reform des Abtreibungsrechts hat Unionsfraktionsvize Bär die Arbeit der von der Regierung eingesetzten Expertenkommission kritisiert. Diese haben das geliefert, was von der Ampel bestellt wurde, sagte die CSU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Medienberichten zufolge will die Arbeitsgruppe die generelle Strafffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen innerhalb der ersten zwölf Wochen empfehlen. Die Union kündigte Widerstand an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 03:00 Uhr