Streit über Grundrente vor erster Lesung im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor den ersten Beratungen des Bundestags über die geplante Grundrente geht der Streit über das Vorhaben weiter. Der Wirtschaftsflügel der Union droht mit einer Blockade des Gesetzentwurfs. Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Linnemann, kritisierte, die Finanzierung sei noch immer nicht gesichert. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, der Gesetzentwurf sei in dieser Form nicht zustimmungsfähig. Arbeitsminister Heil sagte, es sei zynisch, einerseits Heldinnen und Helden des Alltags wie Pflegern und Supermarktkassierern in der Corona-Krise zu applaudieren und andererseits kein grünes Licht für die Grundrente zu geben. Die SPD will die Grundrente ab 1. Januar auszahlen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 04:00 Uhr