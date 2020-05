Streit über Grenzkontrollen im Schengen-Raum

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die anhaltenden Grenzkontrollen im Schengen-Raum sorgen für wachsenden Unmut. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet fordert die Grenze zu Frankreich zu öffnen. In Interviews mit Stuttgarter Zeitungen sagte er mit Blick auf das Ende des Lockdowns, nun wäre ein guter Zeitpunkt den Nachbarn zu signalisieren, dass Deutschland eine gemeinsame europäische Antwort bei der Pandemiebekämpfung anstrebe. Darüber müsse die Bundesrergierung auch mit Österreich reden. Ebenso machen Rheinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg Druck auf die Regierung in Berlin und verlangen ein Ende der Kontrollen an den Übergängen. Bundesinnenminister Seehofer lehnt das ab mit der Begründung, die Grenzkontrollen seien Teil des bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens. Bayerns Innenminister Herrmann unterstützt diese Linie. Er würde sich Lockerungen wünschen, sagte er im Ersten, doch im Moment sei es dafür noch zu früh.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 07:00 Uhr