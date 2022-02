Streit über einrichtungsbezogene Impfpflicht geht weiter

Nachrichtenarchiv - 11.02.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Streit um die Aussetzung der Impfpflicht für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitswesen unterstützen Verbände und Kommunen den Kurs der Staatsregierung. Das Bayerische Rote Kreuz, die Lebenshilfe, die Vereinigung der Pflegenden in Bayern sowie der Bayerische Landkreistag machten deutlich, dass die Teil-Impfpflicht aktuell so nicht umgesetzt werden könne. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Holetschek erklärten Vertreter der vier Organisationen, es seien zu viele Fragen ungeklärt und es fehle an einheitlichen Vollzugshinweisen des Bundes. Überdies sei die Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen in Gefahr, wenn viele Pflegekräfte auf einmal freigestellt werden müssten. Landkreistag-Präsident Bernreiter sagte, die Bundesregierung habe ein Auto geliefert, aber ohne Motor. Alle Organisationen forderten aber zugleich, bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mehr Tempo zu machen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.02.2022 14:45 Uhr