Streit über Bürgergeld geht weiter

Berlin: Im Streit über das geplante Bürgergeld ist weiter keine Einigung in Sicht. Auch nach Änderungen am Gesetzentwurf der Ampel-Koalition gibt die Union ihren Widerstand nicht auf. Fraktionsvize Spahn drohte nun erneut mit einer Blockade im Bundesrat. Wenn die Regierung stur sei, werde es ein Nein der Union geben, sagte Spahn. NRW-Ministerpräsident Wüst stellte sich hinter den Vorschlag von CDU-Chef Merz, in dieser Woche zunächst nur über die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze abzustimmen und den Wechsel zum Bürgergeld zu vertagen. Die Menschen bräuchten Sicherheit, sagte Wüst. Die Kritik der Union richtet sich vor allem gegen die Höhe des Vermögens von Leistungsbeziehern, das für eine bestimmte Zeit nicht angetastet werden soll, sowie gegen Übergangszeiten nach Beginn des Bürgergeld-Bezuges.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2022 13:00 Uhr