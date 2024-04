Streit über Abtreibungsrecht ist neu entbrannt

Berlin: Die Pläne der Bundesregierung für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts stoßen bei der Unionsfraktion und katholischen Verbänden auf starken Widerspruch. Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, drohte mit einem Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Er sprach von einem weiteren Baustein in der Polarisierung der Gesellschaft. Dies mache die Ampel-Koalition ständig ohne Not und Notwendigkeit, wie etwa das neue Staatsbürgerschaftsrecht zeige. Der katholische Wohlfahrtsverband Caritas kritisierte das Vorhaben der Bundesregierung als "lebensfremd". Laut einem Spiegel-Bericht empfiehlt eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen generell zu erlauben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 15:00 Uhr