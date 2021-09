Streit in der Union vor Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwei Tage nach der Bundestagswahl kommen heute die Fraktionen von SPD, Union, Grünen und Linken zu ersten Beratungen zusammen. Auf der Tagesordnung steht dabei die Neuwahl des Fraktionschefs. Innerhalb der CDU-Spitze hatte es Streit über die Modalitäten gegeben. Parteichef Laschet soll laut Informationen der "Welt" vorgeschlagen haben, dass der bisherige Fraktionschef Brinkhaus das Amt kommissarisch weiterführt, solange mögliche Koalitionsverhandlungen laufen. Brinkhaus selbst will sich jedoch offenbar wie üblich für ein Jahr wählen lassen. Er würde gern Fraktionsvorsitzender bleiben, sagte der CDU-Politiker. Sollte Brinkhaus tatsächlich für eine einjährige Amtszeit antreten, fürchten Mitglieder der Parteiführung Kampfkandidaturen. Falls die Union in die Opposition müsste, wäre der Fraktionsvorsitz einer der mächtigsten Posten in der Partei.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 03:00 Uhr