Streit in der Union über Regierungsanspruch der Partei

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Union wächst der Widerstand gegen die Strategie von Kanzlerkandidat Laschet, trotz der Niederlage auf Sondierungen mit FDP und Grünen zu setzen. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte, man habe keinen Anspruch auf Regierungsverantwortung. Niedersachsens CDU-Chef Althusmann bekräftigte, man solle jetzt den Wählerwillen annehmen, es sei Veränderung gewollt. Junge-Unions-Chef Kuban sagte, man habe die Wahl verloren: "Punkt." Die Unionsfraktion kommt heute zu ersten Beratungen nach der Bundestagswahl zusammen. Dabei steht die Wahl des Fraktionschefs an. Der bisherige Vorsitzende Brinkhaus will sich wie üblich für ein Jahr wählen lassen. CDU-Chef Laschet will dagegen vorschlagen, dass Brinkhaus nur für die Phase der Koalitionsverhandlungen gewählt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2021 09:00 Uhr