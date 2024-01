Streit in der Ampelkoalition um höheren Kinderfreibetrag und Kindergeld

Berlin: Die FDP hat sich gegen Kritik aus der SPD an der geplanten Erhöhung des Kinderfreibetrages gewehrt. Aus dem Präsidium der Liberalen hieß es, auf Anregung von Kanzler Scholz sei vor zwei Jahren das Kindergeld einmalig überproportional auf 250 Euro erhöht worden. Der Freibetrag in der Steuer sollte im üblichen Verfahren nachgezogen werden - nichts anderes sei jetzt geplant. SPD-Chef Klingbeil hatte die Erhöhung des Kinderfreibetrages kritisiert, weil damit nur Familien mit hohen Einkommen entlastet würden, während das Kindergeld für niedrigere Einkommen gleichbleiben solle. Rein rechtlich gilt, dass Eltern automatisch entweder die Zahlung von Kindergeld oder die steuerliche Entlastung bekommen - das Finanzamt prüft, was für sie vorteilhafter ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 22:30 Uhr