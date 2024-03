Streikwelle ebbt nicht ab - zahlreiche Airports sind betroffen

Hamburg: Flugreisende in Deutschland müssen sich heute auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. An insgesamt fünf Flughäfen gibt es größere Warnstreiks: Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal privater Dienstleister aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind etwa Hamburg, Berlin und Stuttgart. Passagiere können nicht mehr in den Sicherheitsbereich kommen, weil das Personal fehlt, um sie zu kontrollieren. Schätzungen zufolge dürften mehr als 580 Flugverbindungen abgesagt werden, 90.000 Reisende müssen umplanen. In Frankfurt wird hingegen nicht gestreikt. In München gehört das Sicherheitspersonal zum öffentlichen Dienst und arbeitet daher regulär. Verzögerungen könnte es dennoch geben, denn für die Kontrolle des Personals sind private Firmen zuständig - und die sind zum Streik aufgerufen. Der Flughafen in Memmingen übernimmt heute einige Verbindungen aus Stuttgart. Morgen sollen die Warnstreiks weitergehen - unter anderem in Hannover.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 07:00 Uhr