Streiks legen Reiseverkehr in Griechenland lahm

Landesweite Streiks legen Leben in Griechenland lahm: Betroffen sind auch zahlreiche Reisende - denn sowohl Fähren als auch In- und Auslandsflüge fallen großflächig aus. Zum Ausstand aufgerufen haben die großen Gewerkschaftsverbände der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes - sie fordern kräftige Lohnerhöhungen. Im EU-Vergleich gehört Griechenland zu den Schlusslichtern in Sachen Reallöhne und Kaufkraft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2025 10:15 Uhr