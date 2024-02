Streiks legen ÖPNV lahm

Berlin: In ganz Deutschland bis auf Bayern sind heute Busse und Bahnen wegen eines Streiks im öffentlichen Nahverkehr ausgefallen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die insgesamt 90.000 Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen - betroffen waren über 130 kommunale Unternehmen und somit der Bus-, U-Bahn- und Straßenbahnverkehr in 81 Städten und 42 Landkreisen. Inzwischen kündigt sich der nächste Ausstand im Verkehrssektor an. Die Piloten der Lufthansa-Ferienflug-Tochter Discover sind dazu aufgerufen, am Sonntag und Montag die Arbeit niederzulegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 21:00 Uhr