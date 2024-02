Streiks legen öffentlichen Nahverkehr lahm

Berlin: Der öffentliche Nahverkehr ist heute durch Streiks in Bus und Bahn in fast ganz Deutschland beeinträchtigt. Rund 90.000 Beschäftigte von kommunalen Unternehmen in Städten und Landkreisen wurden von der Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Arbeitskampf aufgerufen. Betroffen sind alle Bundesländer außer Bayern, denn im Freistaat laufen derzeit keine Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft streikt für bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten und mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 12:00 Uhr