Streiks legen Flugverkehr an sieben Airports lahm

Nachrichtenarchiv - 17.02.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am Flughafen München und anderen großen deutschen Airports läuft der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Es sei alles so gestartet wie geplant, sagte eine Verdi-Sprecherin, die Lage sei sehr ruhig. In München sind für heute alle regulären Passagierflüge bis kommende Nacht um ein Uhr abgesagt worden. Ausnahmen gibt es unter anderem für die mehr als 50 Privatflüge im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. Gegen Mittag ist eine Kundgebung von Verdi geplant. Auch an den Flughäfen Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Bremen, Hamburg und Dortmund wird es heute kaum Starts und Landungen geben. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass insgesamt rund 300.000 Passagiere betroffen sind. Der ADV sprach von einer beispiellosen Eskalation. Verdi und der Beamtenbund DBB fodern im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber lehnen das ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 11:00 Uhr