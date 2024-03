Streiks im Zug- und Flugverkehr sind angelaufen

Berlin: Fahrgäste der Bahn und auch Flugreisende müssen heute wegen Streiks mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Der fünfte Ausstand der Lokführergewerkschaft GDL in der laufenden Tarifrunde mit der Bahn hat am Morgen wieder Millionen Pendler getroffen. Seit zwei Uhr haben die Lokführer bundesweit große Teile des Nah- und Fernverkehrs lahmgelegt. Enden soll der Streik morgen Mittag. Bahnsprecher Stauß sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, der Notfahrplan mit einem Grundangebot im Fern- und Nahverkehr funktioniere gut. Über die Fahrplanauskunft könne man sehen, welche Züge fahren. Er appellierte an die GDL, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und in nächster Zeit keine Streiks ohne Vorankündigung durchzuführen. Dies wäre Gift für Fahrgäste und Kunden im Güterverkehr, weil dann kein Ersatzfahrplan angeboten werden könne, so Stauß. - Parallel zum Bahnstreik tritt das Bodenpersonal der Lufthansa in den Ausstand, so dass es auch im Flugverkehr heute und morgen zu massiven Behinderungen kommt. Vor allem die Flughäfen Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf werden weitgehend lahmgelegt, da dort auch das Sicherheitspersonal streikt. In München fallen nach Angaben des Flughafens allein heute 500 der insgesamt 800 geplanten Flüge aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 07:00 Uhr