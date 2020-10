Streiks im bayerischen Nahverkehr finden statt

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst wird es morgen zu weiteren Warnstreiks im Personen-Nahverkehr in Bayern kommen. Dort gibt es einen eigenständigen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft verdi hat zu Arbeitsniederlegungen in zwölf Städten aufgerufen, darunter in den Ballungsräumen München, Nürnberg und Augsburg. Kommenden Freitag verhandeln Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes dann wieder mit dem kommunalen Arbeitgeberverband in Bayern. Die Gewerkschaften fordern höhere Einkommen, kürzere Arbeitszeiten und bessere Arbeitsbedingungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 18:00 Uhr