Streiks im bayerischen KFZ-Gewerbe

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In rund 50 bayerischen Autohäusern und KfZ-Werkstätten hat die IG Metall für heute zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft warnt Kunden vor längeren Wartezeiten, bis ihre Fahrzeuge repariert sind. Betroffen sind vor allem Betriebe deutscher Hersteller in München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg. Freie Werkstätten stünden nur wenige auf der Streikliste, da viele nicht tarfigebunden seien. Die IG Metall erwartet einen starken Aufschwung in der KfZ-Branche und fordert für die 145.000 Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber verweisen darauf, dass niedrige Verkaufszahlen in der Pandemie ihre Rendite gemindert hätten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 09:00 Uhr