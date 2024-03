Streiks führen zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr

Berlin: Reisende und Pendler haben auf der Schiene und im Flugverkehr mit Ausfällen und Verspätungen zu tun. Sowohl bei der Bahn als auch bei der Lufthansa wird gestreikt. Seit 2 Uhr legt die Gewerkschaft der Lokführer große Teile des Nah- und Fernverkehrs lahm. Enden soll der Streik morgen Mittag. Die Bahn versucht, mit einem Notfahrplan, ein Grundangebot aufrecht zu erhalten: Unter anderem werden längere Züge eingesetzt - mit mehr Sitzplätzen. In Bayern sollen auf wichtigen Verbindungen im Regionalverkehr weiter Züge fahren, aber teils nur in zwei- bis dreistündigem Abstand. In München und Nürnberg fahren die meisten S-Bahn-Linien im Stundentakt. Hauptstreitpunkt im Tarifkonflikt bei der Bahn ist die Forderung GDL, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter auf 35 Stunden zu verkürzen - bei vollem Lohnausgleich. Marco Kragulji vom Fahrgastverband ProBahn kritisierte den Streik: Er sagte im BR, man müsse einen Konsens finden. Wer einfach stur auf seinen Punkten beharre, komme nicht weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 12:00 Uhr