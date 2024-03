Streiks des Bodenpersonals bei der Lufthansa abgewendet

Frankfurt am Main: Flugreisende müssen keine Streiks beim Lufthansa-Bodenpersonal mehr fürchten. Bei einer Schlichtung haben sich die Fluggesellschaft und die Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifvertrag geeinigt. Das gaben beide Seiten am Abend bekannt. Einzelheiten wollen sie morgen mitteilen. Bislang ist nur öffentlich geworden, dass der Tarifvertrag eine Laufzeit von 24 Monaten hat. Verdi hatte die Hälfte verlangt. Der Abschluss kam zustande, nachdem Vertreter der Tarifparteien drei Tage lang hinter verschlossenen Türen in einem Hotel am Frankfurter Flughafen verhandelt hatten. Anschließend äußerten sich Verdi-Verhandlungsführer Reschinsky und der Personalvorstand der Lufthansa Niggemann zufrieden. Das Bodenpersonal hatte in den vergangenen Wochen mehrmals die Arbeit niedergelegt. Jedes Mal waren rund 100.000 Reisende betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 20:15 Uhr