Streiks beim Luftshansa-Bodenpersonal haben begonnen

München: Am Abend hat der Warnstreik beim Bodenpersonal der Lufthansa begonnen. Techniker, Informatiker und Logistiker sind bereits aufgerufen, für einen Tag die Arbeit niederzulegen. Am frühen Morgen sollen sich dann die Beschäftigten in passagiernahen Bereichen anschließen, also zum Beispiel beim Check-In. Nach vereinzelten Flugausfällen am Abend werden im Laufe des Tages voraussichtlich 80 bis 90 Prozent der Lufthansa-Flüge annulliert. Die Airline geht davon aus, dass mehr als 100.000 Passagiere betroffen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 00:00 Uhr