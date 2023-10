Detroit: In den USA gibt es nach dem sechswöchigen Streik nun offenbar auch eine Einigung zwischen der Automobilgewerkschaft UAW und General Motors. Demnach vereinbarten beide Seiten unter anderem eine 25-prozentige Erhöhung des Stundenlohns und einen Inflationsausgleich. In der vergangenen Woche hatten bereits Ford und der Stellantis-Konzern einem ähnlichen Verhandlungs-Ergebnis zugestimmt. Die Vereinbarungen müssen nun noch von den Gewerkschaftsmitgliedern abgesegnet werden. Seit Mitte September hatten in den USA erstmals gleichzeitig Beschäftigte der drei großen Autohersteller gestreikt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 01:00 Uhr