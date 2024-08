Streiks bei Ferienflieger Discover auch am Wochenende

Frankfurt am Main: Die Gewerkschaft Cockpit hat die Streiks bei der Lufthansa-Tochter Discover verlängert. Bis Sonntag soll der Arbeitskampf jetzt dauern, ursprünglich war das Streikende für morgen angesetzt. Auch am dritten Streiktag halten sich die Auswirkungen des Arbeitskampfes bei der Lufthansa-Tochter Discover auf die Kunden in Grenzen. Von den 40 Abflügen heute mussten vier gestrichen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 22:00 Uhr