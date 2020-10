Streiks bei Bahnen und Bussen legen Nahverkehr lahm

München: Pendler und Schüler in Bayern müssen sich heute auf Probleme im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik bei Bussen und Bahnen in mehreren kommunalen Verkehrsbetrieben und privaten Busunternehmen aufgerufen. Betroffen sind zwölf Städte in Bayern, darunter München, Nürnberg, Augsburg, Fürth, Coburg, Aschaffenburg, Passau und Regensburg. In Augsburg gibt es keinen Notfallplan. Weil viele Fahrer beim Warnstreik mitmachen, liegt der ÖPNV komplett lahm. In Städten, in denen private Busse unterwegs sind, läuft der Betrieb zum Teil noch, weil sich die Fahrer nicht geschlossen am Ausstand beteiligen. Für den ÖPNV läuft derzeit die dritte Verhandlungsrunde. Die gestrige Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst gilt für diesen Bereich nicht. Mehrere Bundesländer, darunter auch Bayern, haben eigene Spartenverträge für den Öffentlichen Nahverkehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2020 08:00 Uhr