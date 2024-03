Streiks bei Bahn und Lufthansa sorgen weiter für Behinderungen

Berlin: Bei der Bahn und bei der Lufthansa wird auch heute weiter gestreikt. Die Gewerkschaft der Lokführer will den Ausstand bis um 13 Uhr durchziehen. Bis dahin gilt der Notfahrplan, aber auch danach wird es laut der Bahn noch Einschränkungen geben. Und GDL-Chef Weselsky hat bereits gedroht, dass es weitere, diesmal unangekündigte Streiks geben werde. Scharfe Kritik kommt von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Am Rande seiner USA-Reise sagte er, es müsse jetzt eine Lösung her. Alle seien verpflichtet, ihre Interessen nicht zu sehr auf dem Rücken der Bevölkerung auszutragen. - Auch im Flugverkehr müssen sich Reisende auf Behinderungen und Ausfälle einstellen, bis morgen früh um kurz nach 7 Uhr läuft der Streik des Bodenpersonals bei der Lufthansa. Allein am Münchner Flughafen wurden heute wieder mehr als 500 Flüge gestrichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 08:00 Uhr