Streiks bei Bahn und Lufthansa sorgen noch bis morgen für Behinderungen

Berlin: Reisende und Pendler müssen auch heute mit massiven Behinderungen durch die Streiks bei der Bahn und der Lufthansa rechnen. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer beendet ihren 35-stündigen Ausstand zwar um 13 Uhr, aber auch danach dürfte es dauern, bis sich der Zugverkehr wieder normalisiert. Und es drohen weitere Streiks, die die GDL auch nicht mehr vorher ankündigen will. Von der Bahn hieß es, damit sei das deutsche Eisenbahnsystem massiv gefährdet, da man in diesen Fällen keinen Notfahrplan erstellen könne. Bei der Lufthansa dauern die Streiks des Bodenpersonals bis morgen früh um kurz nach 7 Uhr. Die Airline hat Passagiere aufgerufen, nur zum Flughafen zu kommen, wenn ihr Flug nicht annulliert wurde, da die Umbuchungsschalter nicht besetzt seien. In München fallen heute mehr als 500 Verbindungen aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 10:00 Uhr