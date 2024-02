Streiks beeinträchtigen Flugverkehr in den nächsten Tagen

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa stehen in der kommenden Woche wieder Streiks an, die auch den Flugverkehr in München beeinträchtigen werden. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa von Dienstag früh bis Mittwoch früh aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Erst Anfang Februar hatte es einen ähnlichen Streik gegeben. Verdi fordert für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden 12,5 Prozent mehr Geld. Die Lufthansa ist bereit, zehn Prozent draufzulegen. Auch bei der Lufthansa-Tochter Discover wird gerade wieder gestreikt. Der Ausstand bei dem Ferienflieger soll noch bis morgen Abend dauern.

