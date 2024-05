Streiks auf Baustellen in Bayern ab Dienstag

München: Die angekündigten Streiks am Bau beginnen am Montag nächste Woche zunächst in Niedersachsen. Nach BR-Informationen wird ab Dienstag auch in Bayern gestreikt. Die genauen Streikorte gibt die IG Bau erst kurzfristig bekannt, um - wie es hieß - den Arbeitgebern ein Gegensteuern zu erschweren. Betroffen sind vor allem die Bereiche Tief- und Hochbau sowie Baustellen der Infrastruktur wie dem Verkehr. Gestreikt wird, weil zuletzt Arbeitgeberverbände eine Schlichtung scheitern ließen. Diese sah ein Einkommensplus von 250 Euro zum Mai vor und elf Monate später eine weitere Erhöhung im Westen von 4,15 Prozent, im Osten von 4,95 Prozent. Den Arbeitgebern war diese Forderung zu weit gegangen, da sie die Firmen in einer schwierigen konjunkturellen Lage überfordere.

