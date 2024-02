Streiks an den Flughäfen wirken sich auch auf München aus

Berlin: An elf deutschen Flughäfen ist der geplante eintägige Streik beim Sicherheitspersonal angelaufen. Er dürfte den Betrieb an den betroffenen Airports weitgehend lahmlegen. In Bayern wird zwar nicht gestreikt, weil für das Sicherheitspersonal im Freistaat ein anderer Vertrag gilt - dennoch hat der Ausstand unter anderem am Flughafen München Auswirkungen. Dort fallen etwa 35 der heute geplanten 700 Starts und Landungen aus. Es handelt sich laut Flughafen München um Kurzstreckenflüge von oder zu bestreikten Airports. Bundesweit sind nach Angaben des Flughafenverbands ADV mehr als 1.100 Flüge betroffen. Der Streik geht bis kurz vor Mitternacht. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Arbeitskampf aufgerufen, um Druck für eine bessere Bezahlung der rund 25.000 Beschäftigten zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 07:00 Uhr