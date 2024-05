Streiks am Bau kommen - Arbeitgeber lehnen Schlichterspruch ab

Berlin: Auf die krisengeschüttelte Bauwirtschaft kommen nun auch flächendeckende Streiks zu. Nachdem die Arbeitgeber einen Schlichterspruch abgelehnt hatten, kündigte die IG Bau umgehend einen Ausstand an. Wann dieser beginnen soll, ist noch nicht bekannt. Der Schlichter hatte ein sofortiges Lohnplus von 250 Euro im Monat sowie in einem Jahr mindestens vier Prozent vorgeschlagen. Wegen gestiegener Zinsen und Materialkosten wurden zuletzt viele Bauprojekte abgesagt, was der Branche zu schaffen macht.

