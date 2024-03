Streikaktion bei Bahn, Lufthansa und Unikliniken

Berlin: Die Lokführer der Bahn treten wieder in den Ausstand. Im Güterverkehr beginnt der Streik heute Abend um 18 Uhr, im Personenverkehr morgen Nacht um 2 Uhr. Die Gewerkschaft GDL reagiert damit auf die Weigerung des Unternehmens, ein verbessertes Angebot im Tarifstreit vorzulegen. Das Bahn-Management hat die GDL aufgerufen, noch heute an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bundesverkehrsminister Wissing fordert ein förmliches Schlichtungsverfahren. Der Fahrgastverband Pro Bahn vergleicht das Verhalten der GDL mit einem Amoklauf. Auch bei der Lufthansa steht der nächste Streik an. Die Flugbegleiter in der Kabinengewerkschaft Ufo sind für morgen und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Außerdem sind in Bayern und fünf weiteren Bundesländern Ärzte an den Unikliniken im Ausstand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 09:45 Uhr