Streik legt Bahnverkehr in Bayern großenteils lahm

Waldbrände in Algerien kosten 65 Menschen das Leben

Algier: In Algerien toben seit Tagen heftige Waldbrände. Nach Berichten des staatlichen Fernsehens sind bisher 65 Menschen Opfer der Flammen geworden. 12 verletzte Soldaten befinden zudem in kritischem Zustand. An verschiedenen Stellen des Landes lodern etwa 85 Waldbrände - besonders betroffen ist eine Region östlich der Hauptstadt Algier. In Griechenland hat sich die Lage bei den Großbränden derweil leicht entspannt. Dort waren heute erstmals die extra eingeflogenen nordrhein-westfälischen Feuerwehrleute mit ihren Löschfahrzeugen im Einsatz. Auch hessische Feuerwehrzüge befinden sich mittlerweile in Griechenland; der dortige Zivilschutz erwartet außerdem noch 220 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks aus Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.08.2021 18:45 Uhr