Streik im Nah-und Fernverkehr der Bahn hat begonnen

Berlin: Der Betrieb bei der Bahn steht weitgehend still. Nach dem Güterverkehr haben in der Nacht auch die Lokführer im Personenverkehr die Arbeit niedergelegt. Der Streik dauert bis Montag Abend. Einen Einigungsvorschlag der Lokführergewerkschaft GDL lehnte die Bahn am Abend ab. - CSU-Generalsekretär Huber forderte eine Einschränkung von Streiks bei wichtiger Infrastruktur, wie der Bahn. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, ein solcher Streik sollte nur erlaubt sein, wenn ein Schlichtungsverfahren erfolglos verlaufen ist. Außerdem sollte er angemessen zeitlich begrenzt sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2024 01:00 Uhr