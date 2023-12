Streik der Lokführergewerkschaft legt heute große Teile des Bahnverkehrs lahm

Berlin: Wegen des Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL müssen sich Bahnreisende heute auf zahlreiche Ausfälle einstellen. Die Deutsche Bahn hofft, im Fernverkehr rund 20 Prozent ihres Angebots bedienen zu können. Im Regionalverkehr werden die Auswirkungen des Streiks sehr unterschiedlich sein. In Bayern, wo das Schneechaos noch immer Nachwirkungen hat, dürfte so gut wie nichts fahren. Der Städte- und Gemeindebund warf der Gewerkschaft wegen des neuerlichen Streiks Egoismus zulasten des gesamten Landes vor. Der Warnstreik sei viel zu kurzfristig angesetzt worden, so Hauptgeschäftsführer Landsberg in der "Bild". Bürger und Kommunen hätten praktisch keine Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. GDL-Chef Weselsky verteidigte den Streik. So Leid ihm das für die Kunden tue, man habe derzeit keine andere Wahl, sagte er in der "Rheinischen Post". Die Bahn wolle keinen Kompromiss, deswegen sollten sich die Kunden dort beschweren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2023 04:00 Uhr