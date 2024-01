Streik der Lokführer soll vorzeitig beendet werden

Berlin: Der Streik der Lokführer wird laut Medienberichten vorzeitig beendet. Wie unter anderem die Deutsche Presseagentur berichtet, werden die Lokführer schon in der Nacht zum Montag die Arbeit wiederaufnehmen. Eigentlich hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokführer die Beschäftigten bis Montagabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Schon vorher war bekannt geworden, dass die Tarifparteien in der vergangenen Nacht beraten haben. Die Verhandlungen sollen nun fortgesetzt werden und fünf Wochen dauern. In dieser Zeit gebe es keine Streiks, heißt es aus informierten Kreisen. Für heute Nachmittag kündigte der Bahn-Konzern eine Stellungnahme an. Die GDL streikt seit Dienstagabend. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter um drei Stunden bei gleichbleibendem Lohn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 15:00 Uhr