Streik beim Bodenpersonal der Lufthansa hat begonnen

Frankfurt: Bei der Lufthansa hat heute früh der angekündigte Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Der Ausstand soll bis morgen früh um kurz nach 7 Uhr dauern. Neben Frankfurt sind auch die Flughäfen in München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf betroffen. Die Lufthansa hat zwischen 80 und 90 Prozent ihrer insgesamt etwa 1.000 geplanten Flüge abgesagt. Fluggäste auf innerdeutschen Flügen können kostenlos auf die Bahn ausweichen. Alle anderen Passagiere ruft die Lufthansa dazu auf, sich auf der Website über Möglichkeiten zum Umbuchen zu informieren. Auf keinen Fall sollten die Menschen zu den Flughäfen kommen. Dort gebe es keine Hilfe, weil die Lufthansa-Schalter geschlossen sind. Nicht oder kaum betroffen sind hingegen die Passagiere der Lufthansa-Töchter und externe Airlines. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 06:00 Uhr