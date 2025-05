Streik bei den Kölner Ford-Werken hat begonnen

Köln: Zum ersten Mal in ihrer fast 100-jährigen Geschichte hat bei den Kölner Ford-Werken ein Streik begonnen. Seit den frühen Morgenstunden stehen die Bänder still, an den Werkstoren wurden Streikposten aufgebaut. Nach Angaben der IG Metall ist der komplette Standort betroffen - also Produktion, Entwicklung, Verwaltung und andere Bereiche. Der Ausstand soll bis morgen Früh dauern. Mit der Arbeitsniederlegung möchte die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und eine Korrektur des geplanten Sparkurses erreichen. Die Deutschlandtochter ist für den US-Mutterkonzern schon lange ein Verlustbringer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 08:00 Uhr